UPDATED: Daily Data: Wednesday, Feb. 17

WRESTLING

PAW PAW 50, DOWAGIAC 27

At Dowagiac

103: Tyler Perkkio (PP) d. Jorge Gamino-Rivero 6-2; 112: Jordan Simpson (D) p. Antonio Fonseca 0:21; 119: Mariah Bradley (PP) p. Cody White 1:43; 125: Johnny Fonseca III (PP) p. Dustin Sirk 5:03; 130: Israel Villegas (D) p. Eli DeYoung 3:12; 135: Nolan Berglin (PP) p. Pedro Brito 4:15; 140: Jason Rocz (PP) p. Jorge Benitez 0:47; 145: Wiliam Bradley (PP) p. Seth Ward 3:31; 152: Niko Martinez (PP) p. Noah Phillips 1:51; 160: Jason Bowers (PP) t.f. Dylan Anderson 23-8; 171: Ashton Dean-Fabijancic (PP) wins by forfeit; 189: Deny White (D) d. Alexander Leonard 4-3; 215: Brayan Parades (D) p. Gavin Turk 2:21; 285: Wyatt Bailey (D) p. Gavin Parker 3:04

PAW PAW 58, NILES 18

103: Tyler Perkkio (PP) wins by forfeit; 112: Brock Clendenin (N) p. Antonio Fonseca 5:28; 119: Mariah Bradley (PP) wins by forfeit; 125: Johnny Fonseca III (PP) wins by forfeit; 130: Carson Landon (N) p. Eli DeYoung 1:20; 135: Nolan Berglin (PP) p. Ivan Gonzalez 1:40; 140: Jason Rocz (PP) wins by forfeit; 145: Wiliam Bradley (PP) p. Andrew Hartman 0:56; 152: Niko Martinez (P) m.d. Taven Livingston 10-2); 160: Jason Bowers (PP) d. Hunter Fazi 4-3; 171: Ashton Dean-Fabijancic (PP) p. Brian Gonzalez 2:33; 189: Alexander Leonard (PP) d. Brayden Zimmerman 10-9; 215: Gavin Turk (PP) p. Drew Racht 1:28; 285: Chase Andres (N) p. Gavin Parker 3:02

DOWAGIAC 43, NILES 32

(Niles minus one unsportsmanlike conduct)

103: AJ Munson (D) wins by forfeit; 112: Jordan Simpson (D) wins by forfeit; 119: Brock Clendenin (N) p. Cody White 2:27; 125: Dustin Sirk (D) wins by forfeit; 130: Carson Landon (N) d. Israel Villegas 7-2; 135: Ivan Gonzalez (N) p. Pedro Brito 2:32; 140: Jorge Benitez (D) wins by forfeit; 145: Julian Means-Flewellen (N) p. Seth Ward 2:37; 152: Taven Livingston (N) p. Noah Phillips 1:09; 160: Dylan Anderson (D) m.d. Hunter Fazi 8-0; 171: Deny White (D) p. Brian Gonzalez 1:29; 189: Brayden Zimmerman (N) wins by forfeit; 215: Brayan Parades (D) p. Drew Racht 0:34; 285: Wyatt Bailey (D) d. Chase Andres 8-2

Varsity records: Niles 0-2, Dowagiac 3-2

BOYS BASKETBALL

BUCHANAN 61, BRIDGMAN 46

At Buchanan

BRIDGMAN 46

Luke Blesy 10, Jayce Warren 21, Nate Necas 3, Trevor Mulick 5, Dylan Reisig 5, John Sanderson 1, Trey Heyn 1. TOTALS: 16 6-14 46

BUCHANAN 61

John Gartland 0, Gavin Fazi 17, Johnny Rager 1, Cade Pressno 5, Logan Carson 12, McCoy West 18, Jack Branch 8. TOTALS: 22 14-24 61

Bridgman 7 13 30 46

Buchanan 10 22 40 61

3-point baskets: Bridgman 8 (Blesy 3, Warren 2, N. Necas 1, Mulick 1, Reisig 1), Buchanan 3 (Fazi 2, Pressno 1). Total fouls (fouled out): Bridgman 23 (Sanderson), Buchanan 15. Varsitey records: Bridgman 1-1, Buchanan 2-1

THREE RIVERS 75, DOWAGIAC 58

At Three Rivers

DOWAGIAC 58

Will Goodrich 7, Ethan Hannnapel 8, Cole Weller 0, Henry Weller 24, Louis Barnes 0, Keshawn Russell 4, Nate Judd 0, Stewart Smith 15, Jordan Hardin 0. TOTALS: 21 5-9 58

THREE RIVERS 75

Aidan Judsen 4, Chase Evans 0, Angelo Hausmanis 6, Quay carter 1, Addison Abnet 0, Connor Quake 6, Ibai Albaina 0, Brayden Selent 0, Drew Brown 11, Garron Gahan 12, Gavin Beuter 10, Isaiah Moore 25. TOTALS: 30 12-24 75

Dowagiac 24 32 41 58

Three Rivers 19 37 54 75

3-point baskets: Dowagiac 11 (Goodrich, Hannapel, H. Weller, Smith 4). Three Rivers 3 (Quake 2, Beuter). Total fouls (fouled out): Dowagiac 20 (none), Three Rivers 14 (none). Varsity records: Dowagiac 2-0, 1-1 Wolverine; Three Rivers 2-1, 2-0 Wolverine