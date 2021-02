Daily Data: Monday, Feb. 22

WRESTLING

COLDWATER 36, NILES 35

(Niles minus 1 unsportsmanlike conduct)

At Battle Creek

103: Double forfeit 112: Hashed Abdullah (CO) p. Brock Clendenin 0:25; 119: Double forfeit 125: Tre Miller (CO) p. Carson Rachels 1:28; 130: Carson Landon (N) p. Zach Lewis 4:39; 135: Marshall Hoard (CO) p. Ivan Gonzalez 4:56; 140: Ammar Abdullah (CO) p. Brayden Nikodem 3:17; 145: Julian Means-Flewellen (N) wins by forfeit; 152: Taven Livingston (N) wins by forfeit; 160: Brian Gonzalez (N) wins by forfeit; 171: Lincoln Carrington (N) wins by forfeit; 189: Brayden Zimmerman (N) p. Landyn Birk 2:25; 215: Christopher Mobley (CO) p. Drew Racht 1:06; 285: Kevin Hall Jr (CO) p. Chase Andres 2:56

ROOSEVELT 39, NILES 27

103: Double forfeit; 112: Christian Byrne (R) p. Brock Clendenin 2:50; 119: Zachary Fritz (R) wins by forfeit; 125: Max Biundo (R) p. Carson Rachels 0:23; 130: Carson Landon (N) p. Desmond King 3:28; 135: Ivan Gonzalez (N) p. Blake Roberts 1:52; 140: Brayden Nikodem (N) d. Kayden Vermillion 11-5; 145: Xavier Byrne (R) d. Julian Means-Flewellen 8-1; 152: Taven Livingston (N) p. Tyler Mayville 1:33; 160: Michael Stathakis (R) p. Brian Gonzalez 4:18; 171: Lincoln Carrington (N) wins by forfeit; 189: Dominic Nael (R) d. Brayden Zimmerman 2-1; 215: Lu Peterson (R) p. Drew Racht 0:30; 285: Matt Gardner (R) d. Chase Andres 2-1

BATTLE CREEK LAKEVIEW 45, NILES 30

103: Brock Clendenin (N) p. Jeremy Galloway 1:29; 119: Kyler Chappell (BLC) wins by forfeit; 125: Louden Stradling (BLC) wins by forfeit; 130: Brad Collins (BLC) p. Carson Landon 1:37; 135: Bryce Sheeders (BLC) p. Ivan Gonzalez 2:59; 140: Conner Rathbone (BLC) p. Brayden Nikodem 0:46; 145: Julian Means-Flewellen (N) d. Kaleb Erskine 7-2; 152: Taven Livingston (N) p. Walker Winstone N/A; 160: Benjamin Blyveis (BLC) p. Brian Gonzalez 5:42; 171: Lincoln Carrington (N) p. Andres Rugel 1:08; 189: Gavin Haggerty (BLC) d. Brayden Zimmerman 5-1; 215: Drew Racht (N) wins by forfeit; 285: Chase Andres (N) d. Dane Harper Dec 3-2

Varsity record: Niles 0-5