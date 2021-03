Daily Data: Sunday, Feb. 28

GIRLS BASKETBALL

EDWARDSBURG 49, OTSEGO 32

At Edwardsburg

OTSEGO 32

Aly Aldrich 3, Kendra Vanderlugt 2, Sabrina Powers 5, Jenna Ballman 1, Cali Miller 12, Jayden Jameson 2, Cara Kitchen 3, Kaitlyn Payseno 2, Hannah Fitzpatrick 2. TOTALS: 8 11-15 32

EDWARDSBURG 49

Ella Castelucci 12, Paige Albright 4, Macey Laubach 7, Katie Schaible 9, Averie Markel 11, Haley Masten 4, Abby Bossler 2. TOTALS: 19 9-13 49

Otsego 7 18 21 32

Edwardsburg 15 29 40 49

3-point baskets: Otsego 3 (Aldrich 1, Powers 1, Miller 1), Edwardsburg 2 (Markel 2). Total fouls: Otsego 12, Edwardsburg 16. Varsity records: Edwardsburg 5-1, 5-0 Wolverine Conference; Otsego 3-2, 3-2 Wolverine Conference

BRANDYWINE 60, TRI-UNITY CHRISTIAN 50

At Niles

TRI-UNITY 50

Elizabeth Smit 0, Gabrielle Snider 0, Andrea Heath 2, Selena Titus 3, Solea Stevenson 17, Olivia Eerdmans 22, Nataleigh Badgers 6. TOTALS: 14 16-23 50

BRANDYWINE 60

Ellie Knapp 24, Malikiyyah Abdullah 8, Gabby Bergenham 0, Olivia Laurita 3, Kallie Solloway 7, Kadence Brumitt 6, Tressa Hullinger 0, Nevaeh Mason 0, Marigrace Foster 1, Cortney Bates 0, Haley Scott 11. TOTALS: 21 13-19 60

Tri-Unity 9 22 38 50

Brandywine 13 26 36 60

3-point baskets: Tri-Unity 6 (Titus, Stevenson 2, Eerdmans 3), Brandywine 5 (Abdullah, Laurita, Solloway, Brumitt 2). Total fouls (fouled out): Tri-Unity 16 (none), Brandywine 17 (Brumitt). Varsity records: Tri-Unity 2-4, Brandywine 6-2

BUCHANAN 58, BLOOMINGDALE 35

At Bloomingdale

BUCHANAN 58

Haley Jonatzke 5, Jillian McKean 0, Claire Lietz 8, LaBria Austin 12, Claire Shelton 6, Hannah Herman 2, Alea Fisher 3, Alexa Burns 3, Hannah Tompkins 3, Faith Carson 16. TOTALS: 20 11-14 58

BLOOMINGDALE 35

Olaisa Moss 4, Allison Starwick 3, Kallie Harrison 11, M. Sustaita 2, Aquinnah Kelly 4, O. Kelly 1, A. Robinson 8, J. Bennett 2. TOTALS: 12 8-12 35

Buchanan 15 37 5 58

Bloomingdale 7 14 24 35

3-point baskets: Buchanan 7 (Austin 2, Shelton 2, Jonatzke 1, Fisher 1, Tompkins 1), Bloomingdale 1 (Harrison 1). Total fouls (fouled out): Buchanan 11, Bloomingdale 12 (A. Kelly). Varsity records: Bloomingale 5-2, Buchanan 5-0

MATTAWAN 51, NILES 27

At Mattawan

NILES 27

Kamryn Patterson 8, Bailey Bickel 2, Zyon Brazo 0, Natalie Lucero 3, Sydney Skarbek 3, Alizabeth VanDePutte 2, Chloe Tabbert 0, Alexis Rauch 5, Amirah Lee 4, Kaylynn Radecki 0, Allison Andres 0. TOTALS: 9 5-12

MATTAWAN 51

Abby Schaefer 4, Delaney Elsmore 8, Amy Harman 0, Peyton Wright 2, Mckenna Macon 10, Yasmin Pirbhai 9, Olivia Eubank 0, Natalie Hanoute 0, Meya Vines 6, Julia Mosier 0, Adelaide Douglass 12. TOTALS: 22 3-4 51

Niles 6 13 19 27

Mattawan 14 25 43 51

3-point baskets: Niles 4 (Patterson 2, Lucero, Skarbek), Mattawan 4 (Macon 2; Vines 2). Total fouls: Niles 11, Mattawan 9. Varsity records: Niles 5-2, Mattawan 6-1

WRESTLING

At St. Joseph

LAWTON 35, DOWAGIAC 27

103: Caleb Mallory (L) m.d. Jorge Gamino-Rivero 10-2; 112: Nick Green (D) d. Zach Kooyers 9-6; 119: Jordan Simpson (D) d. Dustin Mallory 4-2; 125: Blake Holder (L) p. Cody White 3:53; 130: Israel Villegas (D) d. JJ Crall 15-8; 135: Evan Kovach (L) p. N/A 0:31; 140: Andrew Van Tuyl (L) p. Pedro Brito 2:57; 145: Seth Miller (L) p. Noah Phillips 1:58; 152: Dominic Pickett (L) d. Seth Ward 6-4; 160: Carter Cosby (L) m.d. Dylan Anderson 12-2; 171: Deny White (D) p. Caleb Stanley 0:38; 189: Double forfeit; 215: Brayan Parades (D) wins by forfeit; 285: Wyatt Bailey (D) wins by forfeit

DOWAGIAC 48, SCHOOLCRAFT 36

103: Jorge Gamino-Rivero (D) p. Carsten Svoboda 1:42; 112: Jordan Simpson (D) p. Garren Kenkela 2:17; 119: Calib Lipscomb (S) p. Cody White 0:30; 125: Dustin Sirk (D) p. Lane DeLoof 4:51; 130: Israel Villegas (D) p. Kolby Lloyd 2:18; 135: Gary Cramer (D) wins by forfeit; 140: Collin Pace (S) p. Pedro Brito 2:22; 145: Riley Cochran (S) p. Seth Ward 3:43; 152: Ryan Ling (S) p. Noah Phillips 5:28; 160: Dylan Anderson (D) p. Canaan Pavey 1:35; 171: Deny White (D) p. Drew Hamlin 1:25; 189: Bohdan Evans (S) wins by forfeit; 215: Brayan Parades (D) p. Cole Bailey 0:40; 285: Wyatt Bailey (D) p. Connor Webb 0:57

DOWAGIAC 42, ST. JOSEPH 41

103: Jorge Gamino-Rivero (D) p. Chase Murdoch 1:31; 112: Nick Green (D) wins by forfeit; 119: Nolan Wertanen (SJ) T.F. Jordan Simpson 16-1; 125: Collin Staneart (SJ) p. Dustin Sirk 0:37; 130: Jack Sherman (SJ) p. N/A; 135: Israel Villegas (D) p. Teddy Olmsted 2:44; 140: Gabe Soler (SJ) p. Pedro Brito 0:30; 145: Yazan Farhan (SJ) p. Seth Ward 5:08; 152: Jacob Halsey (SJ) p. Jonathon Phillips 1:28; 160: Dylan Anderson (D) p. Ben Betita 3:27; 171: Matthew Morris (SJ) wins by forfeit; 189: Deny White (D) p. Marious Alexander 4:28; 215: Brayan Parades (D) p. Luis Ayala ll 0:28; 285: Wyatt Bailey (D) p. Nathan Sparkman 1:57

Varsity record: Dowagiac 8-3

BRANDYWINE 60, COLOMA 12

At Niles

103: Delray Williams (CO) p. Allison Lauri 1:21; 112: Kaiden Rieth (BW) wins by forfeit; 119: Drake Heath (BW) wins by forfeit; 125: Caeleb Ishmael (CO) p. Mattieu Veach 1:50 130: Double forfeit 135: Double forfeit 140: Sean Tweedy (BW) p. James Williams 0:39; 145: Kevin Roberts (BW) p. Mason Current 0:23; 152: Gage Hoskin (BW) wins by forfeit; 160: Hunter Heath (BW) wins by forfeit; 171: Gavin Schoff (BW) p. Aaron Pounders 2:36; 189: Ivory McCullough (BW) wins by forfeit; 215: Philip McLaurin (BW) wins by forfeit; 285: Ben McKee (BW) p. Travis Borr 4:52

BRANDYWINE 54, MAPLE VALLEY 21

103: Allison Lauri (BW) wins by forfeit; 112: Matthew Slaght (MV) p. Kaiden Rieth 1:25; 119: Andrew Appelman (MV) d. Drake Heath 10-4; 125: Mattieu Veach (BW) wins by forfeit; 130: Jesse Brumm (MV) wins by forfeit; 135: Double forfeit 140: Jessy Deppe (MV) p. Sean Tweedy 2:35; 145: Kevin Roberts (BW) wins by forfeit; 152: Gage Hoskin (BW) p. Dante Buttleman 1:55; 160: Gavin Schoff (BW) p. Josiah Hawkins 1:56; 171: Hunter Heath (BW) wins by forfeit; 189: Ivory McCullough (BW) p. David Hosack-Frizzell 2:31; 215: Philip McLaurin (BW) wins by forfeit; 285: Ben McKee (BW) wins by forfeit

UNION CITY 45, BRANDYWINE 21

103: Allison Lauri (BW) wins by forfeit; 112: Kaiden Rieth (BW) p. Shaelynn Lawhead 0:55; 119: Landyn Crance (UC) p. Drake Heath 3:49; 125: Brayton Mears (UC) p. Braiden Tilford 0:25; 130: Isaac Bumgardner (UC) wins by forfeit; 135: Colton Russell (UC) wins by forfeit; 140: Andrew Linnabary-Smith (UC) p. Sean Tweedy 1:56; 145: Kevin Roberts (BW) p. Owen Jackson 1:46; 152: Garrett Iobe (UC) p. Gage Hoskin 1:46; 160: Hunter Heath (BW) m.d. Garrett Halder 9-1; 171: Gavin Schoff (BW) d. Robert Heckman 6-4; 189: Wyatt King (UC) d. Ivory McCullough 10-6; 215: Grady Iobe (UC) p. Philip McLaurin 3:37; 285: Ben McKee (BW) p. Hunter Gillies 0:52

BOYS BASKETBALL

MATTAWAN 48, NILES 34

At Niles

MATTAWAN 48

Jonny Gergely 0, Caleb Hicks 8, Colin Deboer 6, Owen Engels 2, Jarod Hubbard 6, Michael Phelps 2, Ryan Vanliere 12, Drew Foster 6, Kiesling 6. TOTALS: 17 7-20 48

NILES 34

Jordan Jones 2, George Pullen 6, Zach Stokes 5, Demetrius Butler 2, Adrian Thomas 10, Austin Bradley 3, Michael Gilcrese 5, Elijah Hester 1. TOTALS: 11 9-20 34

Mattawan 17 23 31 48

Niles 3 5 11 34

3-point baskets: Mattawan 7 (Hubbard 2, Vanliere 2, Foster 2, Hicks 1), Niles 3 (Thomas 1, Bradley 1, Gilcrese 1). Total fouls (fouled out): Mattawan 19, Niles 21 (Thomas). Varsity records: Mattawan 2-5, Niles 1-6