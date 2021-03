UPDATED: Daily Data: Thursday, March 11

WRESTLING

WHITE PIGEON 54, CASSOPOLIS 6

At Bloomingdale

103: Double forfeit 112: Yzack Hagen (WP) wins by forfeit; 119: Double forfeit 125: Preston Delarye (WP) wins by forfeit; 130: Double forfeit; 135: William Westphal (CA) p. Noah Lane 2:38 140: Double forfeit 145: Evan Rudloff (WP) wins by forfeit; 152: Jack Davidson (WP) p. Jaren Waldschmidt 3:19; 160: Haydon Steeb (WP) p. Collin Bogue 4:19; 171: Collin Mayville (WP) wins by forfeit; 189: Luke Gropp (WP) wins by forfeit; 215: Seth Miller (WP) wins by forfeit; 285: Wyatt Carunchia (WP) p. Jermaine Williams 0:29

BLOOMINGDALE 24, CASSOPOLIS 12

103: Double forfeit; 112: Double forfeit; 119: : Double forfeit; 125: : Double forfeit; 130: : Double forfeit; 135: William Westphal (CA) wins by forfeit; 140: : Double forfeit; 145: David Garcia (BL) wins by forfeit; 152: Jaren Waldschmidt (CS) p. Adrian Flores 1:54; 160: Haden Finley (BL) p, Collin Bogue 3:19; 171: : Double forfeit; 189: Andy Sustaita (BL) wins by forfeit; 215: : Double forfeit; 285: Stephos Georgiou (BL) p. Jermaine Williams N/A

BOYS BASKETBALL

STURGIS 62, DOWAGIAC 44

At Dowagiac

STURGIS 62

Tyler O’Brien 0, Micah Lemings 0, Hayden Goodman 0, Thomas Kurowski 44, Loren Soergel 0, Roman Robinson 0, Jacob Thompson 6, jaegon Stevens 10, Tyler Netke 2. TOTALS: 23 8-11 62

DOWAGIAC 44

Will Goodrich 5, Cole Weller 0, Henry Weller 19, Louis Barnes 0, Keshawn Russell 0, Stewart Smith 7, Michael Smith 4, Jordan Hardin 12. TOTALS: 16 9-20 44

Sturgis 20 31 50 62

Dowagiac 13 23 32 44

3-point baskets: Sturgis 8 (Kurowski 8), Dowagiac 3 (Goodrich, H. Weller 2). Total fouls (fouled out): Sturgis 18 (none), Dowagiac 13 (none). Technical fouls: Sturgis 1 (Kurowski). Varsity records: Sturgis 6-4, Dowagiac 3-8

EDWARDSBURG 46, NILES 33

At Niles

EDWARDSBURG 46

Max Hafner 11, JaKobe Luster 0, Isaac Merrill 8, Jaylynn Luster 3, Jacob Pegura 4, Brett Allen 0, Mason Crist 0, Jake Moore 6, Luke Stowasser 14, Zach Bartz 0, Brendan Byce 0. TOTALS: 13 14-18 46

NILES 33

James Jordan 11, George Pullen 6, Zach Stokes 2, Demetrius Butler 0, Adrian Thomas 0, Austin Bradley 2, Casey Marlin 0, Mike Gilcrese 12, Murray Allen 0. TOTALS: 11 11-14 33

Edwardsburg 12 26 33 46

Niles 3 11 22 33

3-point baskets: Edwardsburg 2 (Hafner, Merrill), Niles 0. Total fouls (fouled out): Edwardsburg 15 (none), Niles 15 (None). Varsity records: Edwardsburg 6-3, Niles 2-10

BUCHANAN 61, MICHIGAN LUTHERAN 48

At Buchanan

LUTHERAN 48

Sam Taylor 17, Nick Lockman 9, Daniel Adams 3, Andy Semenak 9, Adam Rosenbaum 10. TOTALS: 19 5-8 48

BUCHANAN 61

Keeghan Pelley 2, John Gartland 12, Johnny Rager 8, Cade Perissing 2, Logan Carson 23, Brady Thompson 4, Macoy West 2, Jack Branch 8. TOTALS: 28 2-5 61

Lutheran 8 23 27 48

Buchanan 12 33 54 61

3-point baskets: Lutheran 5 (Lockman 3, Taylor, Semenak), Buchanan 3 (Gartland 3). Total fouls (fouled out): Lutheran 6 (none), Buchanan 14 (none). Varsity records: Michigan Lutheran 3-7, Buchanan 7-4

GIRLS BASKETBALL

EDWARDSBURG 68, NILES 16

At Edwardsburg

NILES 16

Kamryn Patterson 7, Bailey Bickel 2, Zyon Brazo 0, Ayshia Smith 0, Natalie Lucero 0, Sydney Skarbek 5, Alizabeth VanDePutte 0, Chloe Tabbert 0, Alexis Rauch 2, Kaylynn Radecki 0, Allison Andres 0. TOTALS: 7 0-2 16

EDWARDSBURG 68

Ella Castelucci 13, Paige Albright 2, Macey Laubach 11, Katie Schaible 7, Averie Markel 5, Haley Masten 8, Abby Bossler 5, Caitlin Tighe 4, Kenzie Schaible 2, Chloe Baker 2, Lindsey Dalenberg 3, Lexi Shimpa 0. TOTALS: 28 10-17 68

Niles 8 10 16 16

Edwardsburg 11 28 49 68

3-point baskets: Niles 2 (Patterson, Skarbek), Edwardsburg 2 (K. Schaible, Bossler). Total fouls (fouled out): Niles 12 (Rauch), Edwardsburg 9 (none). Varsity records: Niles 7-4, Edwardsburg 7-3

STURGIS 34, DOWAGIAC 20

At Sturgis

DOWAGIAC 20

Erin Beck 0, Calley Ruff 0, Makayla Hill 3, Jaleana Payne 0, Kimi Beattie 0, Maggie Weller 3, Martha Shaller 0, Faith Green 0, Alanah Smith 10, Sarah Allen 0, Sierra Carpenter 0, Audrey Johnson 0, Allie Connor 2. TOTALS: 7 4-5 20

STURGIS 34

Rylee Carver 0, Emily Schuller 2, Korin Whitcomb 13, Rylee Wanamaker 2, Juliette Schroeder 12, Leah Yonker 0, Yuri VillaFuerte 5. TOTALS: 12 7-14 34

Dowagiac 7 12 17 20

Sturgis 11 17 25 34

3-point baskets: Dowagiac 2 (Hill, Weller), Sturgis 3 (Whitcomb 2, VillaFuerte) Total fouls (fouled out): Dowagiac 14 (Connor), Sturgis 9 (none). Varsity records: Dowagiac 1-11, Sturgis 3-8