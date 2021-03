Dowagiac Middle School honor roll

DOWAGIAC — Dowagiac Middle School recently released its honor roll for its first semester. Students who achieved a 4.0 GPA are noted with an *. High Honors are students that achieved a 3.4 to 4.0 GPA. Honors are students who achieved a 3.0 to 3.39 GPA.

Sixth grade

HIGH HONORS

Brewer, Chloe*

Cromer, Karson*

Grierson, DiLaney*

Henry, Emily*

Mack, Khamari*

Mendoza, Ashley*

Reed, Charleigh*

Wegner, Alan*

Wilson, Malayah*

Wise, Bethany*

Bacon-Baker, Jailah

Baerg, Maverick

Best, Jonathon

Blanchard, Serenity

Bortz, Chloey

Brookins, Natyla

Elliott, Natalie

Freeman, Caiden

Freeman, Mia

Garcia, Brianna

Grierson, Denton

Guerrero, Jezlynn

Hammond, Claire

Hart, Austin

Hess, Claire

Huggins, Sydney

Manzano Lorenzo, Maria

Marquez, Krystal

Mattix Gist, Rheana

Mauai, Braiden

Mauai, Makaylin

McCaffery, Riley

Medrano, Jaylin

Moss, Lanijiyah

Nearpass, Ethan

O’Konski, Riley

Ottinger, Ryleigh

Richey, Jonathyn

Ross, Jeremiah

Stout, Parker

Toy, Grace

Villegas, Cinthia

Wakefield, Arimani

Williamson, Peyton

HONORS

Aviles, Guiliana

Bakeman, Mallory

Chavez, Nuvia

Dickens, Michael

Garcia, Oziel

Jijon, Alexandra

Sanchez Jr., Rolando

Sanchez-Ortega,

Vaughn, Bryce

Wares Jr., Matthew

Wares, Maddalynn

Seventh grade

HIGH HONORS

Behnke, Bryanna*

Bradford, Rowan*

Carpenter, Marlie*

Deering, Tessa*

McCuddy, Hanah*

McDonald, Johannah*

Ramirez Manzano, Yuridia*

Rogalski, Alayna*

Vazquez, Mya*

de Varona, Riley

Feirick, Justin

Green, Natalie

Hemminger, Navarrah

Henry, Haley

Holmes, Kameron

Kiner, Jocelyn

Krohn, Emma

Marshall, Kyler

Richter, Tatum

Ruiz, Artie

Ruiz, Cassidy

Rybarczyk, Jade

Shivers, Zabrina

Skorupa, Chyanne

Stockwell, Olivia

Todd, Riley

Weatherspoon, Isaiah

Wilson, Addison

HONORS

Bell, Alivia Jo

Collett, Karla Sue

Hunt, Emily Elise

Kelly, Frank James

Lynch, Kylie Nichole

Masterman Jr., Timothy Lee

Murray, Elena Hope

Napier, Isabel Marie

Pompey, Caden Denae

Solis, Thomas Alexander

Thunell, Austin Matthew

Eighth grade

HIGH HONORS

Amundsen, Avery*

Balsbaugh, Lauren*

Bontrager, Emma*

Gray, Lilyana*

Guernsey, Rebecca*

Hemminger, Nevaeh*

Hernandez, Angel*

Hudson, Rylee*

Klug, Malayna*

Kroepel, Zachary*

Kruger, Emerson*

Mott, Brenna*

Parker, Colin*

Spagnoli, Carlee*

Stanger, Emma*

Bakeman, Amelia

Bonczynski, Aaron

Bressler, Mason

Brito, Guadalupe

Carrillo, Javier

Castillo, Misael

Caviness II, Benjamin

Cole, Arianna

Cross, Deonna

Gant, Jaden

Gillesby, Braeden

Groth, Hayden

Guzman Bello, Kimberly

Hannapel, Tyler

Kirtdoll, Sophie

Malin, Johnathan

Ottinger, Markus

Parker, Ella

Preston, Alainna

Pulliam, Zariah

Smith, Kaleb

Stephens, Trinity

Thielmann, Rylei

Torbet, Jillian

Treadwell, Justin

Wakefield, Arishai

Whitaker, Devean

HONORS