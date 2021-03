Daily Data: Saturday, March 13

GIRLS BASKETBALL

EDWARDSBURG 54, HARTFORD 13

At Hartford

EDWARDSBURG 54

Ella Castelucci 8, Paige Albright 4, Macey Laubach 12, Katie Schaible 15, Averie Markel 4, Caitlin Tighe 11. TOTALS: 22 4-8 54

HARTFORD 13

Khashya McCoy 2, Descenya Rodarte 3, Marissa Solis 0, Vanessa Delarosa 0, Alexis Snodgrass 8. TOTALS: 6 0-0 13

Edwardsburg 20 35 52 54

Hartford 2 6 11 13

3-point baskets: Edwardsburg 4 (Schaible 3, Markel 1), Hartford 1 (Rodarte 1). Total fouls: Edwardsburg 7, Hartford 5. Varsity records: Edwardsburg 8-3, Hartford 8-5

BUCHANAN 57, BERRIEN SPRINGS 21

At Berrien Springs

BUCHANAN 57

Hailey Jonatzke 5, Jillian McKean 0, Claire Lietz 6, Hannah Herman 6, Jenna French 4, Alea Fisher 12, Alexa Burns 10, Faith Carson 14. TOTALS: 25 4-6 57

BERRIEN SPRINGS 21

Jasyl Withers 1, Emma Tyson 3, Kirsten Krause 3, Grace Constable 2, Taneya Shivers 12. TOTALS: 9 2-5 21

Buchanan 28 36 49 57

Berrien 2 10 13 21

3-point baskets: Buchanan 3 (Fisher 2, Jonatzke 1), Berrien Springs 1 (Tyson 1). Total fouls: Buchanan 11, Berrien Springs 11. Varsity records: Buchanan 10-0, 5-0 BCS Red; Berrien Springs 0-9, 0-5 BCS Red

DECATUR 48, CASSOPOLIS 43

At Cassopolis

DECATUR 48

Breanna Franks 0, Laurin Ogrin 12, Morgan Hall 20, Leah Baushke 11, Maddison Stull 2, Gwen Grosvenor 3, Kendra Nuckels 1. TOTALS: 17 14-31 48

CASSOPOLIS 43

Ja’nia Williams 1, Madison King 12, Alexis Millirans 10, Quianna Murray 0, Zaniya Dodd 8, Jadin Wolfe 4, Makayla Robinson 4, Kaylea Crandolph 2, Alyanna Alford 0, Ella Smith 0, Caitlyn Steensma 2. TOTALS: 18 5-10 43

Decatur 10 19 30 48

Cassopolis 13 24 29 43

3-point baskets: Decatur 1 (Baushke), Cassopolis 2 (Millirans 2). Total fouls (fouled out): Decatur 13 (none), Cassopolis 23 (King). Varsity records: Decatur 3-7, Cassopolis 0-6

NILES 52, SOUTH HAVEN 37

At South Haven

NILES 52

Kamryn Patterson 16; Bailey Bickel 3; Ayshia Smith 4; Natalie Lucero 5; Skarbek 6; Alizabeth VanDePutte 0; Chloe Tabbert 3; Alexis Rauch 15. TOTALS: 18 11-17 52

SOUTH HAVEN 37

T. Holland 1; Jordyn Holland 4; Taylor Williams 2; Alexis Eddy 1 6-11 8; DayShauna Crowley 18; Alley Woodall 2; McGee 2. TOTALS: 12 13-24 37

Niles 17 25 40 52

South Haven 3 17 22 37

3-point baskets: Niles 5 (Patterson 3, Lucero, Tabbert), South Haven 0. Total fouls: Niles 20, South Haven 21. Varsity records: Niles 8-4, South Haven 4-7

BOYS BASKETBALL

EDWARDSBURG 69, HARTFORD 21

At Edwardsburg

HARTFORD 21

Jonah Henslee 1, Aaron Lopez-Robles 3, Chris Filmore 0, Ricky Baker 5, Kaden Johnson 11, Bryan Torres 0, Ernesto Rodarte 0, Tanner Kinchen 1, Bryan Cardoso 0, Owen Pitcher 0, Hunter Bloom 0. TOTALS: 7 5-11 21

EDWARDSBURG 69

Max Harner 15, JaKobe Luster 0, Isaac Merrill 2, Jaylynn Luster 7, Jacob Pegura 4, Brett Allen 3, Mason Crist 0, Mike Pryor 0, Jake Moore 15, Luke Stowasser 10, Owen Eberlein 2, Brendan Byce 11. TOTALS: 24 5-9 69

Hartford 4 10 18 21

Edwardsburg 21 34 58 69

3-point baskets: Hartford 2 (Lopez-Robles, Baker), Edwardsburg 1 (Hafner). Total fouls (fouled out): Hartford 11 (none), Edwardsburg 11 (none). Varsity records: Hartford 5-7, 7-3

CASSOPOLIS 55, DECATUR 98

At Cassopolis

DECATUR 29

Alex Smith 7, Jesse Baushke 2, Parker Smith 3, Landon Hovenkamp 1, Ethan Makowski 0, Landon Fisher 3, Nolyn Flowers 0, Jackson Sikkema 0, T. Hemenway 0, Matthew Allett 10. TOTALS: 9 10-17 29

CASSOPOLIS 55

Kasmir Buck 7, Ahsan Hart 8, Daeton Gilliam 0, Mason Polomcak 3, Daishean Jamison 4, Reggie Hart 0, Alek Dahlgren 2, Logan Pflug 12, R.J. Drews 7, Stephen Christopher 0, Davion Goins 8, Brayden Westrate 0, Braydon Grissom 4. TOTALS: 22 3-6 55

Decatur 6 21 21 29

Cassopolis 9 21 30 55

3-point baskets: Decatur 1 (Smith), Cassoplis 8 (Buck, Polomcak, Pflug 4). Total fouls (fouled out): Decatur 4 (none), Cassopolis 18 (Christopher). Varsity records: Decatur 1-8, 1-7 Southwest 10; 6-3, 6-0 Southwest 10

SOUTH HAVEN 31, NILES 27

At South Haven

NILES 27

Jordan Jones 0, George Pullen 12, Zach Stokes 8, Demetrius Butler 0, Austin Bradley 5, Casey Marlin 0, Mike Gilcrese 2, Murray Allen 0. TOTALS: 12 1-2 27

SOUTH HAVEN 31

Kayden Hamdani 3, Xavier Ward 9, Corey Jeffries 6, Arisio Bautista 0, Damon Jackson 4, Jackson Williams 5, Justin Frazier 4. TOTALS: 11 5-9 31

Niles 2 14 22 27

South Haven 10 14 22 31

3-point baskets: Niles 2 (Pullen, Bradley), South Haven 3 (Hamdani, Ward, Williams). Total fouls (fouled out): Niles 14 (none), South Haven 8 (none). Varsity records: Niles 2-11, South Haven 4-6