Daily Data: Tuesday, March 16

GIRLS BASKETBALL

EDWARDSBURG 45, VICKSBURG 41

At Edwardsburg

VICKSBURG 41

K.aryna Lewis 2, Cate Curtis 3, E. Steele 0, Danielle Diekman 9, L. Hutchinson 0, Chloe Hatridge 11, Olivia Grinnell 0, Hannah Vallier 12, K. Mottle 2, Brady Brown 2. TOTALS: 13 10-16 41

EDWARDSBURG 45

Ella Castelucci 7, Paige Albright 7, Macey Laubach 7, Katie Schaible 10, Averie Markel 6, Haley Masten 0, Abby Bossler 6. Caitlin Tighe 2. TOTALS: 15 9-12 45

Vicksburg 4 17 25 41

Edwardsburg 10 25 40 45

3-point baskets: Vicksburg 5 (Curtis, Dickman, Hatridge 2, Vallier), Edwardsburg 6 (Schaible 2, Markel 2, Bossler 2). Total fouls (fouled out): Vicksburg 11 (none), Edwardsburg 17 (Laubach). Varsity records: Vicksburg 7-6, Edwardsburg 9-3

THREE RIVERS 56, DOWAGIAC 34

At Three Rivers

DOWAGIAC 34

Erin Beck 4, Makayla Hill 5, Jaleana Payne 4, Kimi Beattie 0, Maggie Weller 2, Allie Connor 10, Martha Schaller 4, Faith Green 0, Alanah Smith 5, Sarah Allen 0, Sierra Carpenter 0, Audrey Johnson 0. TOTALS: 12 8-11 34

THREE RIVERS 56

Macy Ivins 5, Gabby Charvat 2, Rylie Kelly 5, Kali Heivilin 26, Alivia Knapp 9, Emma Stasiuk 0, Zoe McGlothlen 0, Natalie Barnes 4, Illy Taylor 4, Rylie Glass 1, Caleigh Barth 0. TOTALS: 20 12-18 56

Dowagiac 8 14 24 34

Three Rivers 18 31 51 56

3-point baskets: Dowagiac 2 (Hill, Connor), Three Rivers 4 (Ivins, Kelly, Heivilin, Knapp). Total fouls (fouled out): Dowagiac 16 (none), Three Rivers 6 (none). Varsity records: Dowagiac 1-13, Three Rivers 10-2

BOYS BASKETBALL

EDWARDSBURG 66, VICKSBURG 54

At Vicksburg

EDWARDSBURG 66

Max Hafner 6, Isaac Merrill 16, Jacob Pegura 9, JaKobe Luster 0, Jaylynn Luster 0, Jake Moore 11, Luke Stowasser 10, Brendan Byce 14. TOTALS: 27 4-5 66

VICKSBURG 54

Kyle Buddemeier 2, Cole Gless 2, Kyle Zenitans 2, Drake Steele 5, Parker Wilson 7, Jacob Conklin 25, Levi Thomas 7, Grant Anderson 2, Evan Anderson 2. TOTALS: 20 7-12 54

Edwardsburg 11 38 50 66

Vicksburg 19 26 39 54

3-point baskets: Edwardsburg 8 (Merrill 4, Moore 3, Byce 1), Vicksburg 7 (Conklin 6, Thomas 1). Total fouls: Edwardsburg 11, Vicksburg 9. Varsity records: Edwardsburg 8-3, 6-2 Wolverine; Vicksburg 1-8, 1-7 Wolverine

THREE RIVERS 58, DOWAGIAC 41

At Dowagiac

THREE RIVERS 58

Aiden Judsen 20, Chase Evans 0, Angelo Hausmainis 2, Quay Carter 0, Addison Abnet 0, Brayden Selent 0, Garron Gahan 2, Gavin Beuter 14, Isaiah Moore 20. TOTALS: 20 17-27 58

DOWAGIAC 41

Will Goodrich 6, Cole Weller 12, Henry Weller 14, Louis Barnes 0, Keshawn Russell 2, Stewart Smith 5, Michael Smith 2, Logan Wallace 0, Ben Klann 0, Isaac Cooper 0. TOTALS: 15 3-6 41

Three Rivers 18 30 40 58

Dowagiac 12 16 28 41

3-point baskets: Three Rivers 1 (Judsen). Dowagiac 8 (Goodrich 2, C. Weller 4, H. Weller 2). Total fouls (fouled out): Three Rivers 9 (none), Dowagiac 17 (M. Smith). Varsity records: Three Rivers 8-3, Dowagiac 3-10