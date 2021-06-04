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June 4, 2021

Daily Data: Friday, June 4

By Staff Report

Published 10:28 am Friday, June 4, 2021

SOCCER

THREE RIVERS 5, DOWAGIAC 0

At Niles

Halftime Score

Three Rivers 2, Dowagiac 0

 

First Half

TR – Torrie Towles (Alivia Knapp assist)

TR – Summer Morril (Knapp assist)

 

Second Half

TR – Morrill (Alyx Wheat assist)

TR – Towles (Knapp assist)

TR – Morrill

 

GOLF

Division 2 Regional

At Coldwater Golf Course

Medalist

Ryan Guzzo, St. Joseph – 72

 

Qualifying Teams

Gull Lake 321, St. Joseph 332, Lakeshore 333

 

Individual Qualifiers

Collin Mclane, Marshall 73, Harrison Chapman, Marshall 74, Jeff Galloway, Coldwater 80

 

Niles Results 349

Matt McKeel 83, George Pullen 86, Evan Bruckner 88, Aiden Krueger 92, Kade Delinski 108

 

Edwardsburg Results 377

Aidan McCue 90, Mason Crist 92, Ethan Emenaker 95, Carson Manfred 100, Andrew Kurowski 102

 

TENNIS

DIVISION 4 STATE FINALS

At Kalamazoo

Singles

  1. Moorea McNalley (Clarkston Everest Collegiate) d. Jessica Williams (Brandywine) 6-4 7-6(4), Maggie Page (Jackson Lumen Christi) d. Lorna Matuszewski (Buchanan) 6-0, 6-0; 2. Elizabeth DeLaCruz (Kalamazoo Christian) d. Katie Schau (Buchanan) 6-2, 6-2, Maria Adamo (Warren Regina) d. Hannah Earles (Brandywine) 6-1, 6-1; 3. Brooke Camahan (Frankenmuth) d. Mari Allen (Brandywine) 6-2, 6-1, Claire Shelton (Buchanan) d. Lizzie Foley (Ann Arbor Greenhills) 6-1, 6-2, Adriana Krieger (Portland) d. Shelton (Buchanan) 6-4, 6-3; 4. Cortney Bates (Brandywine) d. Grace Greenop (GR West Catholic) 6-1, 6-1, Eve Jackson (BH Academy of the Sacred Heart) d. Bates (Brandywine) 6-1, 6-1, AnnaLisa DiLegge (Warren Regina) d. Olivia Paturalski (Buchanan) 6-1, 6-2

 

Doubles

  1. Katie Stratton-Emma Hinsey (Brandywine) d. Alyssa Chiminski-Meredith Weeks (AA Gabriel Richard) 6-2 6-0, Marisa Nafso-Kayla Nafso (BH Sacred Heart) d. Stratton-Hinsey (Brandywine) 6-2, 6-1; Isabella Pine-Olivia Westphal (Warren Regina) d. Kady Roberts-Mehkenna Olinghouse (Buchanan) 6-4, 6-1; 2. Morgan Horvath-Abbie Hubbard (Brandywine) d. Mary Inland-Halee Vance (Chesaning) 6-2, 6-1, Caroline Lee-Sarah David (TC St. Francis) d. Horvath-Hubbard (Brandywine) 6-1, 4-6, 6-4, Emma Adelman-Ava Yatch (Saginaw Nouvel) d. Riley Capron-Norah Kuetemeier (Buchanan) 6-2, 6-0; 3. Leah Coleman-Zora Edwards (GPW University Liggett) d. MyKyna Meseraull-Grace Bachman (Buchanan) withdrew/injury, Tressa Hullinger-Ellie Knapp (Brandywine) d. Grace Lawrence-Sam McGlade (AA Gabriel Richard) 6-7(3), 6-4, 6-3, Hullinger-Knapp (Brandywine) d. Bella Neiman-Andrea Gonzalvo (Everest Collegiate) 6-3, 4-6, 7-6(1); 4. Meg Pomranka-Grace Hinsey (Brandywine) d. Sophia Sparkman-Katherine Regenus (Warren Regina) 6-0, 6-3, Olivia Vallone-Karlie Kurlenda (GR West Catholic ) d. Pomranka-Hinsey (Brandywine) 6-2, 6-1, Lauren Fox-Amirah Goode (Kalamazoo Christian) d. Sadie Holloway-Isabella Bryan (Buchanan) 6-2, 7-6(10)

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