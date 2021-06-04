Daily Data: Friday, June 4
SOCCER
THREE RIVERS 5, DOWAGIAC 0
At Niles
Halftime Score
Three Rivers 2, Dowagiac 0
First Half
TR – Torrie Towles (Alivia Knapp assist)
TR – Summer Morril (Knapp assist)
Second Half
TR – Morrill (Alyx Wheat assist)
TR – Towles (Knapp assist)
TR – Morrill
GOLF
Division 2 Regional
At Coldwater Golf Course
Medalist
Ryan Guzzo, St. Joseph – 72
Qualifying Teams
Gull Lake 321, St. Joseph 332, Lakeshore 333
Individual Qualifiers
Collin Mclane, Marshall 73, Harrison Chapman, Marshall 74, Jeff Galloway, Coldwater 80
Niles Results 349
Matt McKeel 83, George Pullen 86, Evan Bruckner 88, Aiden Krueger 92, Kade Delinski 108
Edwardsburg Results 377
Aidan McCue 90, Mason Crist 92, Ethan Emenaker 95, Carson Manfred 100, Andrew Kurowski 102
TENNIS
DIVISION 4 STATE FINALS
At Kalamazoo
Singles
- Moorea McNalley (Clarkston Everest Collegiate) d. Jessica Williams (Brandywine) 6-4 7-6(4), Maggie Page (Jackson Lumen Christi) d. Lorna Matuszewski (Buchanan) 6-0, 6-0; 2. Elizabeth DeLaCruz (Kalamazoo Christian) d. Katie Schau (Buchanan) 6-2, 6-2, Maria Adamo (Warren Regina) d. Hannah Earles (Brandywine) 6-1, 6-1; 3. Brooke Camahan (Frankenmuth) d. Mari Allen (Brandywine) 6-2, 6-1, Claire Shelton (Buchanan) d. Lizzie Foley (Ann Arbor Greenhills) 6-1, 6-2, Adriana Krieger (Portland) d. Shelton (Buchanan) 6-4, 6-3; 4. Cortney Bates (Brandywine) d. Grace Greenop (GR West Catholic) 6-1, 6-1, Eve Jackson (BH Academy of the Sacred Heart) d. Bates (Brandywine) 6-1, 6-1, AnnaLisa DiLegge (Warren Regina) d. Olivia Paturalski (Buchanan) 6-1, 6-2
Doubles
- Katie Stratton-Emma Hinsey (Brandywine) d. Alyssa Chiminski-Meredith Weeks (AA Gabriel Richard) 6-2 6-0, Marisa Nafso-Kayla Nafso (BH Sacred Heart) d. Stratton-Hinsey (Brandywine) 6-2, 6-1; Isabella Pine-Olivia Westphal (Warren Regina) d. Kady Roberts-Mehkenna Olinghouse (Buchanan) 6-4, 6-1; 2. Morgan Horvath-Abbie Hubbard (Brandywine) d. Mary Inland-Halee Vance (Chesaning) 6-2, 6-1, Caroline Lee-Sarah David (TC St. Francis) d. Horvath-Hubbard (Brandywine) 6-1, 4-6, 6-4, Emma Adelman-Ava Yatch (Saginaw Nouvel) d. Riley Capron-Norah Kuetemeier (Buchanan) 6-2, 6-0; 3. Leah Coleman-Zora Edwards (GPW University Liggett) d. MyKyna Meseraull-Grace Bachman (Buchanan) withdrew/injury, Tressa Hullinger-Ellie Knapp (Brandywine) d. Grace Lawrence-Sam McGlade (AA Gabriel Richard) 6-7(3), 6-4, 6-3, Hullinger-Knapp (Brandywine) d. Bella Neiman-Andrea Gonzalvo (Everest Collegiate) 6-3, 4-6, 7-6(1); 4. Meg Pomranka-Grace Hinsey (Brandywine) d. Sophia Sparkman-Katherine Regenus (Warren Regina) 6-0, 6-3, Olivia Vallone-Karlie Kurlenda (GR West Catholic ) d. Pomranka-Hinsey (Brandywine) 6-2, 6-1, Lauren Fox-Amirah Goode (Kalamazoo Christian) d. Sadie Holloway-Isabella Bryan (Buchanan) 6-2, 7-6(10)