Dowagiac Union High School honor roll

DOWAGIAC — Dowagiac Union High School recently released its honor roll for its second semester. Students who achieved a 4.0 GPA are noted with an *. High Honors are students that achieved a 3.4 to 4.0 GPA. Honors are students who achieved a 3.0 to 3.39 GPA.

12th Grade

High Honors

Dzakowic, Mason*

Gonzalez, Emily*

Schaller, Martha*

Andersen, Dylan

Bailey, Wyatt

Beltran, Lizbeth

Brooks, Tahneal

Chabitch, Annabelle

Christner, Hannah

Conley, Daija

Conner, Alexandria

Crawford, Alexandra

Dobberstein, Anna

Foote, Emalee

Hiler, Logan

Ickes, Abby

Johnson, Rayana

Lara, Thalia

Mathew, Jayme

Medina, Jose

Meza, Maria

Nash, Erica

Palmer, Taylor

Rimpson, Tamia

Scott, Sierria

Stovern, Sarah

Honors

Hiler, Lillian

Moreno, Julian

Munson, Gabrielle

Nelson, Krosslin

Payne, Jaleana

Roberts, Taylor

Ruiz, Isabella

Smith, Michael

11th Grade

High Honors

Ruff, Calley*

Sullivan, Keyan*

Sullivan, Killian*

Wimberley, Riley*

Wimberley, Taylor*

Allen, Emma

Allen, Ryan

Allen, Sarah

Ball, Zane

Beck, Erin

Blanco, Reynaldo

Bonczynski, Emmaline

Brooks, Julian

Busby, Camryn

Goins, Khloie

Hill, Makayla

Holtz, Malina

Keller, Mason

Kraft, Breeanna

Madison, Vicente

Martinez, Alejandro

McCrorey, Emma

Moreno, Elizabeth

Mott, Riley

Olson, Jackson

Payne, Madeline

Roberts, Cody

Saylor, Halie

Singer, Calia

Spears, Chelsea

Stack, Riley

Stattler, Devin

Yakim, Caitlyn

Honors

Aviles, Alejandro

Davis, Maurice

Davis, Megan

Green, Elizabeth

Hannapel, Ethan

Nearpass, Ethan

Okonski, Gabrielle

Personette, Dale

ª Robison, Ryan

Russell, Keshawn

Varney, Ashton

ª Vazquez, Mateo

Wallace, Logan

Winchester, Lance

Yeager, Skyler

10th Grade

High Honors

Brooks, Kaylee*

Burns, Matthew

Cruz, Sashenka*

Deering, Isabelle*

Guernsey, Abraham*

Marrs, Audrey*

Nielsen, Madisyn*

Stanger, Olivia*

Wadley, David*

Wegner, Cora*

Wimberley, Caleigh*

Bell, Dustyn

Beltran, Noe

Binns, Kanyon

Cross, Koya

Dopkowski, Makayla

Elrod-Edwards, Lyla

Harding, Madelyn

Jones, Amelia

Lock, Josie

Mariano-Benitez, Jessica

Olson, Jordyn

Schrader, Jessica

Snyder, Jenna

Thompson, Isabella

Torbet, Sara

Vega Calderon, Ruby

Honors

Ironside, Anna

Klann, Benjamin

Siekman, Abbigail

Ward, Jenna

Ninth Grade

High Honors

Busby, Aubrey*

Dobberstein, Abbey*

Howard, Jamie*

Kelly, Hazel*

Schaller, Laura*

Smith, Brooklyn*

Spagnoli, Dane*

Burks, Michael

Burns, Elizabeth

Dorman, Cayden

Gasca, Alexandra

Gillian, Talan

Green, Faith

Griggs, Natasha

Hernandez, Ximena

Hill, Isiah

Jones, Hayley

Pierce, Thomas

Pressley, Jenna

Saylor, Anslie

Sheffer, Blake

Spagnoli, Luke

Vandenburg, Jayden

Weatherspoon, Jayla

Weller, Maggie

Honors