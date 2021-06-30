Edwardsburg Middle School Honor Roll
EDWARDSBURG — Edwardsburg Middle School recently released its second semester honor roll.
Eighth grade 4.0 principal’s list
- Armock, Ella
- Bienz, Abbigail
- Bryant, Dakota
- Cole, Victoria
- Drew, Charlie
- Edgerton, Nicholas
- Gableman, Taylor
- Hamilton, Kaitlyn
- Hueni, Lana
- Lewis, Julia
- McGuire, Catarina
- Nash, Ashton
- Oleson, Gracie
- Pobuda, Madelyn
- Scupham, Jillian
- Seabolt, Kaylee
- Szalai, Amalia
- Ummel, Abigail
- Zimpleman, Taurin
Seventh grade 4.0 principal’s list
- Bourne, Delainey
- Buikema, Miles
- Carrick, Shaelyn
- Dohm, Aidan
- Eberlein, Mya
- Fuller, Rowen
- Grall, Jackson
- Gregory, Jaden
- Haas, Kameren
- Hiemstra, Hayden
- Higley, Jack
- Holtz, Jackson
- Jones, Jacob
- Krah, Tanner
- Kujawa, Kole
- Lindgren, Andrea
- MacLachlan, Rowan
- Meuzelaar, Taydum
- Petruska, Tyler
- Scupham, George
- Seigel, Kyliee
- Shively, Joseph
- Stubblefield, Mobius
- Wright, Michael
Sixth grade 4.0 principal’s list
- Bidwell, Luke
- Bryant, Dane
- Canarecci, Blake
- Castelucci, Alexander
- Coleman, Carter
- Coleman, Kathryn
- Crist, Blaise
- DeHart, Caden
- Drew lV, Mowitt
- Drogula, Melinda
- DuFour, Nanette
- Englehart, Brady
- Fischer, Brayden
- Goetz, Landon
- Grundy, Avery
- Harman, Luke
- Hoopingarner, Lillian
- Hulett, Kendal
- Jacobs, Chance
- Jamison, Anna
- Kaminskas, Julia
- Kuntz, Sophiah
- Laskowski, Ella
- Letter, Onna
- Lindgren, Alaina
- Litty, Tallulah
- Mendenhall, Dylan
- Mitchell, Wyatt
- Pobuda, Cooper
- Prochko, Charlee
- Rausch, Zachary
- Rosenkranz, Rylie
- Ryan, Abigail
- Savoie, Ryland
- Shidler, Naylee
- Stankiewicz, Phynley
- Summy, Logan
- Szlanfucht, Peter
- VanBuren, Annika
- Vohwinkle, Savannah
- Wallace, Kendyll
- Wentz, Laken
- Wickens, James
Eighth grade honor roll 3.30-3.99
- Benson, Skylar
- Brigham, Noah
- Brooks, Angel
- Carfi, Daniel
- Castelucci, Mia
- Cebra, Carsen
- Claire, Cole
- Closson, Olivia
- Coleman, Noah
- Cook, Megan
- Cultice, Charlotte
- Davies, Ethan
- Delp, Audrey
- Devlin, Titus
- Duckworth, Ossian
- Gaipa, Isabella
- Garza, Izabel
- Gessinger, Grace
- Graziani, Mia
- Gulley, Jazmyn
- Hall, Jillian
- Hartley, Abigail
- Herbert, Molly
- Houseworth, Carter
- Hoven, Keagan
- Hurd, Mia
- Ianello, Zoe
- Kuntz, Alivia
- LaPorte, Jacob
- Letter, Erin
- Machado, Arianna
- Matthews, Julia
- McDaniel, Lola
- McKesson, Skyler
- McLaughlin, Maya
- Moody, Verona
- Morris, Oscar
- Ojeda, Gabriela
- Ostrander, Grady
- Pethick, Lexiea
- Pryor, Abigail
- Richardson, Scarlett
- Rodriguez, Vincent
- Schaap, Cody
- Seifer, Julia
- Shears, Zachary
- Sherwood, Liliane
- Slocum, Lorraine
- Solarek IV, James
- Solarek, Katelynn
- Swihart, Emily
- Van Vooren, Payton
- Wallace, Mikylah
- Watters, Benjamin
- Widman, Elek
- Yowell, Kadence
- Zarycki, Kourtney
Seventh grade honor roll 3.30-3.99
- Adams, Sarah
- Alford, Eve
- Anderson, Pierce
- Armock, Anya
- Bailey, Ella
- Bell, Jack
- Bennett, Jacob
- Bogold, Gracie
- Bowers, Tyler
- Braaksma, Addyson
- Bruegmann, Logan
- Bryant, Piper
- Cenkush, Ethan
- Chodzinski, Blake
- Day, Drake
- Dickison, Sydney
- Dimino, Penelope
- DuFour, Nathalie
- Dyczko, Allison
- Edwards, Adrian
- Egendoerfer, Savannah
- Emans, Braxton
- Fontaine, Elouan
- Fulmer, Jake
- Gaideski, Jada
- Grubb, Brenna
- Hafner, William
- Hammontree, Aleyah
- Hankins, Bella
- Hery, Fiona
- Homan, Khaylin
- Huff, Morgan
- Jacobs, Noah
- Jerzak, Kiala
- Karkiewicz, Chase
- Kaylor, Kennedy
- Keyser, Dayton
- Lambright, Layla
- Lazaro, Benito
- Leak, Austin
- Lombardi, Lauren
- Lukaszewski, Addison
- Marr, Lucas
- McCarty, Linden
- McIntire, Abbigail
- Mikosz, Alexander
- Miller, Caiden
- Morris, Maxwell
- Newcomer, Carlos
- Nichols, Milo
- Noles, Leah
- O’Konski, Emma
- Overmyer, Zachary
- Paluzzi, Logan
- Payton, Nola
- Peak, Grace
- Peat, Madelyn
- Pederson, Jenna
- Pippin, Sarah
- Riemke, Alyssa
- Rodriguez, Marcelino
- Roe, Gavin
- Samson, Ian
- Schrock, Mallory
- Seigel, Kayla
- Simmons, Savannah
- Smith, Gabriel
- Spake, Kaiden
- Spicher, Dawson
- Strong, Evan
- Swanson, Alex
- Tankersley, Lucille
- Thomson, Ali
- Tinkham, Shaylin
- Toth, Katelynne
- Vande Zande, Logan
- Wagoner, Allison
- Ward, Alivia
- Welsch, Maxton
- Wright, Adam
Sixth grade honor roll 3.30-3.99
- Anderson, Carinna
- Andress, Owen
- Billington, Carson
- Bueno, Maddox
- Carrico, James
- Carroll, Oliviah
- Coleman, Conner
- Copley, Michael
- Cultice, Nolan
- Darstein, Tyler
- Davis, Gabriel
- Defauw, Julianna
- Devlin, Makayla
- Dittenber, Isaac
- Downing, Myka
- Fein, Haylee
- Finley, Alec
- Floran, Bailey
- Frentz, Cassidy
- Frentz, Lucas
- Gaipa, Elliana
- Garcia, Joshua
- Gregory, Jesten
- Griffith, Aubri
- Hancock, Nicholas
- Holliday, Irelynn
- Ingold, Kaitlyn
- Jankoviak, Charlie
- Jerue, Sophia
- Johnson, Frank
- Krisher, Logan
- Laubach, Shelby
- Laughlin, Breona
- Laughter, Brandon
- Linton, Bryce
- Lira, Christian
- Lord, Annika
- Manfred, Chase
- Manuszak, Emily
- Masten, Easton
- McGuire, Alyza
- McKesson, Aubrey
- Melton, Daniel
- Miller, Ethan
- Miller, Willa
- Monroe, Caleb
- Pepper, Jonathan
- Peterson, Anna
- Polley, Marley
- Purlee, George
- Ray, Abby
- Reid, Gracie
- Riggle, Carys
- Robinson, Darian
- Schaap, Caleb
- Shier, Kya
- Shull, Hannah
- Siler, Trey
- Singley, Carson
- Smith, Tristen
- Solarek, Erin
- Souchick, Alexander
- Spell, Layla
- Stewart, Douglas
- Thomas, Finlay
- Todd, Kaylynn
- Trumbull, Elizabeth
- Van Overberghe, Brandon
- Walk, Olive
- Ward, Kendra
- Woodrum, Ethen
- Zache, Ella